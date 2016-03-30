В Запорожской области вводится запрет на рыболовство

Запорожский общественно-политический еженедельник

В Бердянске получали соцпомощь 20 боевиков "ЛДНР" В Запорожской области Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила организованную группу жителей Донецкой области и должностных лиц социальных учреждений Бердянска, которые организовали преступную схему по оформлению социальных выплат ...
Оглашены штрафы за рыбалку в Запорожье во время нереста В области 1 апреля стартует двухмесячник по охране рыбных ресурсов. С этой целью ежегодно проводится операция «Нерест», в которую вовлекаются органы рыбоохраны, государственные экологические инспекции, правоохранительные органы, общественные инспекторы, ...
Запорожцы масштабно отгуляют Масленицу 12 марта на площади Маяковского пройдёт городской праздник, посвящённый проводам зимы и празднованию Масленицы. Здесь запорожцы смогут не только попробовать блинов, но и приготовить их своими руками. Яркой изюминкой праздника станет огненное пиротехническое ...
Демонтированные памятники Ленину могут свезти в "Усадьбу Попова" «Замок Попова» в Васильевском районе реконструировать нужно, но делать это – с умом и с видением перспектив развития этого туристического объекта. К такому выводу пришли члены постоянной депутатской комиссии по вопросам управления объектами совместной ...
Менять документы жителям переименованных улиц не придется В области продолжается процесс переименования улиц, населенных пунктов и демонтажа памятников в соответствии с Законом о декоммунизации. Всего в регионе насчитывается 1790 объектов, подлежащих декоммунизации. Сейчас уже переименовано 1418 объектов. Об ...
Операция "Декоммунизация": полный список новых названий в Запорожье Более 100 улиц, проспектов, переулков, проспектов, площадей теперь носят новые названия. Были переименованы также парки и скверы. В ходе второй сессии городского совета, которая прошла 19 февраля, большинство депутатов, представляющих различные политические ...

Новости Запорожья и области

В Запорожской области вводится запрет на рыболовство

В Запорожской области вводится запрет на рыболовство

Опубликовано 30-03-16

Отопление в домах запорожцев пока не отключат

Отопление в домах запорожцев пока не отключат

Опубликовано 30-03-16

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Новости Украины

В Днепрорудном двое сирот сбежали от опекунов

В Днепрорудном двое сирот сбежали от опекунов

Опубликовано 22-02-16

Открыта регистрация на ВНО-2016

Открыта регистрация на ВНО-2016

Опубликовано 01-02-16

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Культура

Запорожцы отмечают День рождения Тараса Шевченко

Запорожцы отмечают День рождения Тараса Шевченко

Опубликовано 09-03-16

Запорожцев приглашают на выставку

Запорожцев приглашают на выставку

Опубликовано 02-03-16

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Последние статьи

В Запорожской области вводится запрет на рыболовство

В Запорожской области вводится запрет на рыболовство

В акватории Каховского и Днепровского водохранилищ в Запорожской области в период нереста ежегодно с 1 апреля по 1...

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Отопление в домах запорожцев пока не отключат

Отопление в домах запорожцев пока не отключат

На сегодня в Запорожской области продолжается отопительный сезон, который длится в штатном режиме. Как сообщили в...

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Подавать воду жителям Васильевского района будут новые КП

Подавать воду жителям Васильевского района будут новые КП

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Запорожцы массово идут в армию на контракт

Запорожцы массово идут в армию на контракт

Сегодня начался четвертый цикл отправки...

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Власти ставят под сомнение техническое состояние будущих запорожских мостов

Власти ставят под сомнение техническое состояние будущих запорожских мостов

В ходе встречи с громадой Запорожья...

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