В Запорожской области вводится запрет на рыболовство

В Бердянске получали соцпомощь 20 боевиков "ЛДНР" В Запорожской области Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила организованную группу жителей Донецкой области и должностных лиц социальных учреждений Бердянска, которые организовали преступную схему по оформлению социальных выплат ...
Оглашены штрафы за рыбалку в Запорожье во время нереста В области 1 апреля стартует двухмесячник по охране рыбных ресурсов. С этой целью ежегодно проводится операция «Нерест», в которую вовлекаются органы рыбоохраны, государственные экологические инспекции, правоохранительные органы, общественные инспекторы, ...
Запорожцы масштабно отгуляют Масленицу 12 марта на площади Маяковского пройдёт городской праздник, посвящённый проводам зимы и празднованию Масленицы. Здесь запорожцы смогут не только попробовать блинов, но и приготовить их своими руками. Яркой изюминкой праздника станет огненное пиротехническое ...
Демонтированные памятники Ленину могут свезти в "Усадьбу Попова" «Замок Попова» в Васильевском районе реконструировать нужно, но делать это – с умом и с видением перспектив развития этого туристического объекта. К такому выводу пришли члены постоянной депутатской комиссии по вопросам управления объектами совместной ...
Менять документы жителям переименованных улиц не придется В области продолжается процесс переименования улиц, населенных пунктов и демонтажа памятников в соответствии с Законом о декоммунизации. Всего в регионе насчитывается 1790 объектов, подлежащих декоммунизации. Сейчас уже переименовано 1418 объектов. Об ...
Операция "Декоммунизация": полный список новых названий в Запорожье Более 100 улиц, проспектов, переулков, проспектов, площадей теперь носят новые названия. Были переименованы также парки и скверы. В ходе второй сессии городского совета, которая прошла 19 февраля, большинство депутатов, представляющих различные политические ...
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